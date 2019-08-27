Культура

В Великих Луках стартовал прием заявок на участие в театральном конкурсе «Мы живем и творим!»

2019 год объявлен в России Годом театра, в связи с этим стартует прием заявок на участие в I театральном конкурсе «Мы живем и творим!», который пройдет в Доме культуры Ленинского комсомола 27-28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Номинации:

- Художественное слово (поэзия, проза, монолог, музыкально-литературная композиция);

- Драматический театр (моно-спектакль, отрывок спектакля, драматический спектакль и др.);

- Музыкальный театр (оперетта, мюзикл и др.);

- Кукольный театр;

- Пластический театр (пантомима, пластический этюд и др.)

- фольклорный театр (народная драма, театр «Петрушка», балаган, вертепные представления, обряд действа и ритуалы).

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо прислать заявку на электронную почту teatrnalovati@gmail.com до 20 октября 2019 г.

Члены жюри конкурса – деятели культуры и искусства, артисты, педагоги творческих дисциплин и руководители театральных коллективов. Председатель жюри Наталья Муравьевская (г. Москва) - актриса театра и кино, режиссер, педагог по голосо-речевому тренингу, обладатель международного сертификата ассоциации «The nature freeing voice».

Конкурс позволит увидеть участникам работы других творческих коллективов, выявить и поощрить лучших, станет отличной площадкой для проведения мастер-классов.

По окончании конкурсных дней члены жюри и педагоги примут участие в совместном круглом столе, в котором обсудят конкурсные выступления и обменяются мнениями. Члены жюри выскажут свои впечатления и дадут рекомендации руководителям и педагогам.