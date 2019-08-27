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Культура

Псковская область примет культурологический марафон «Все грани Гранина»

13.09.2019 19:16|ПсковКомментариев: 0

С 26 по 29 сентября в Пскове пройдет культурологический марафон «Все грани Гранина» - знаковое событие Года Гранина, проводимого согласно указу президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, торжественное открытие культурологического марафона «Все грани Гранина», поддержку которому оказывает администрация области и лично губернатор Михаил Ведерников, состоится 26 сентября в 12.00 в конференц-зале спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский пер., 2). Старт событиям, посвященным творчеству и памяти великого писателя, даст руководитель культурологического марафона «Все грани Гранина», председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова.

В этот день откроется выставка, на которой будут представлены уникальные материалы о жизни и творчестве Д. А. Гранина и впервые собранная специалистами Российской государственной библиотеки полная библиография писателя.

На выставке-конкурсе творчества молодых художников, графиков, фотографов, иллюстраторов жители и гости Псковской области познакомятся с работами на гранинские темы в разных форматах и техниках. Партнером проекта выступила компания MARMAR production.

В день открытия культурологического марафона на улицах Пскова пройдет флешмоб, посвященный творчеству писателя. Волонтеры прочитают отрывки из произведений Даниила Гранина и будут раздавать приглашения на мероприятия марафона.

В своем творчестве Даниил Гранин уделял много внимания образованию, целеустремленности, творческому поиску в профессии и все это найдет отражение в дискуссионном клубе марафона, тема которого - «Развитие личности». Здесь школьники и студенты смогут вместе с экспертами обсудить самые актуальные вопросы выбора профессии и саморазвития.

В день открытия марафона состоится открытый урок «Развитие личности через профессию (на примере жизни героев Д. А. Гранина)», на котором представители юного поколения узнают о героях книг писателя, выборе призвания и будущей профессии.

В дискуссионном клубе ежедневно, с 26 по 29 сентября, в 15:30 будут проходить открытые лекции и мастер-классы по саморазвитию. Гостей ждут встречи с экспертами из самых разных областей, людьми, влюбленными в свою профессию, мастер-классы по постановке целей, поиску призвания и выбору профессии. Расписание встреч можно будет найти на официальном сайте культурологического марафона всегранигранина.рф.

В рамках культурологического марафона начнет работу ретроспективный кинофестиваль, на котором будут показаны кинофильмы по сценариям писателя, предоставленные Госфильмофондом России. После сеансов зрители смогут поделиться своими впечатлениями от просмотра благодаря открытому микрофону.

Расписание киносеансов:

26 сентября

13.00 «Иду на грозу»
15.30 «Первый посетитель»
17.00 «Искатели»

27 сентября

13.00 «Кто-то должен»
15.00 «Выбор цели»
17.30 «Первый посетитель»

28 сентября
13.00 «Искатели»
15.00 «Читаем блокадную книгу»
17.00 «После свадьбы»

29 сентября

13.00 «Петр I. Завещание» 1,2 серия

15.00 «Петр I. Завещание» 3,4 серия
17.00 «Выбор цели»

Все желающие смогут прочитать отрывки из произведений писателя на камеру и принять участие в создании видеокниги, которая будет опубликована на сайте марафона.

Еще одна важная акция — сбор книг для пополнения фондов сельских библиотек Псковской области — «Марафон добра Даниила Гранина», который организовал Российский книжный союз. Жители Пскова смогут принести книги из домашних библиотек и оставить их волонтерам в специально обозначенном месте с жёлтым логотипом «Марафон добра Даниила Гранина». Собранные книги будут переданы в сельские библиотеки региона.

Мероприятия культурологического марафона «Все грани Гранина» в Пскове будут проходить на территории спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский пер., 2). На официальном сайте культурологического марафона всегранигранина.рф можно найти полную программу мероприятий, увидеть отчеты об уже состоявшихся событиях и материалы, посвященные жизни и творчеству Даниила Гранина.

Вход на выставку и все события марафона свободный, продажа билетов не предусмотрена.

Культурологический марафон «Все грани Гранина» проходит с 8 августа по 15 декабря 2019 года в шести регионах России. Марафон призван расширить границы Года Гранина, провести яркие мероприятия в субъектах РФ, продемонстрировать актуальность и востребованность творчества писателя среди россиян всех возрастов. Современные форматы, охват всех видов искусства, интерактивность, пластичность и инвариантность мероприятий позволяют посетителям мероприятий буквально ощутить мысли, идеи, образы писателя с характерным привкусом «петроградской стороны».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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