Культура

Сегодня в Печорах состоится органный концерт «Музыка соборов Франции»

В Печорах пройдет концерт органной музыки «Музыка соборов Франции. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, начнется мероприятие 14 сентября, в 17.00.

«Исполняют - лауреаты международных конкурсов Денис Маханьков и Дина Ихина (орган, Печоры - Санкт-Петербург). В программе "Музыка соборов Франции" будут представлены сочинения композиторов французской органной школы. Прозвучит музыка XVII века, разнообразные произведения чрезвычайно насыщенной во Франции эпохи романтизма, музыка XX века и совершенно современная музыка, написанная композитором Дени Бедаром», - отметили организаторы.

