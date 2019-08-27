Культура

В Великих Луках проходят гастроли Амурского областного театра драмы

На сцене Великолукского драматического театра с 14 по 20 сентября в рамках программы «Большие гастроли 2019. Межрегиональная программа» состоятся гастроли Амурского областного театра драмы города Благовещенск.

Отметим, межрегиональная программа «Большие гастроли» охватывает всю страну, вовлекая в гастрольный процесс не только столичные театры, но и помогая менее известным театрам городов России расширить свой сценический опыт, не ограничиваясь соседними областями, а выезжая и в отдаленные регионы РФ.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вчера, 14 сентября, на сцене ВДТ состоялось открытие гастролей Амурского театра драмы. Оно началось с пресс-конференции, на которой представителям СМИ представили амурскую труппу актеров, а также рассказали об истории самого театра. Театр ежегодно показывает амурскому зрителю и гостям города более 280 спектаклей, в каждом сезоне осуществляется 6–7 новых постановок.

Как оказалось, амурчане хорошо знают великолукских актеров, более того, ведущая актриса Амурского театра Анна Лаптева в далеком прошлом гастролировала в Великих Луках.

После пресс-конференции на большой сцене ВДТ состоялось открытие гастролей Амурского театра драмы мистическим дивертисментом в двух действиях Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». Историю по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки» поставила в Благовещенске творческая группа из Украины еще в 2011 году. В постановке использовались многоуровневые декорации и традиционные танцы, а также интересные театральные приемы. В спектакле заняты все актеры Амурского театра.

И это далеко не все театральные сюрпризы для великолучан.

Амурский коллектив привез в Великие Луки для показа еще 6 спектаклей: «Тетки», «Двенадцатая ночь, или Все, что угодно», «Жениха вызывали?», «Бамбуковый остров», «Щелкунчик – принц» и «Пиковая дама».