Культура

Псковское отделение Союза писателей запустило новый литературный проект в социальной сети

10 сентября в социальной сети «ВКонтакте» появилось новое сообщество «Поэзия Псковской области» с возможностью свободной регистрации участников. Как следует из аннотации к группе, это «сообщество жителей Псковской области, любящих поэзию, пишущих стихи, умеющих читать и ценить чужие стихи».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы проекта, согласно правилам группы, в нее может войти любой пользователь социальной сети, проживающий на территории Псковской области, чтобы опубликовать в ней свои произведения, принять участие в обсуждении опубликованных стихов. Также в группе приветствуется размещение информации о литературных мероприятиях, проходящих на территории региона.

Сообщество построено по принципу «свободного микрофона», где любой автор может поделиться своими стихами и услышать мнение о них.

В группе предусмотрены ограничения по количеству произведений, публикуемых одним автором за сутки, а также содержанию стихотворений. В частности ни в каком виде не допускается нецензурная лексика, проявления расовой, национальной и религиозной нетерпимости.

Основной задачей проекта является создание для жителей Псковской области площадки живого поэтического общения, где можно «себя показать и других почитать», но не только. Организаторы литературного сообщества надеются, что публикации произведений в группе постепенно перерастут в позитивное творческое общение, обсуждение стихов, проведение литературных встреч, совместную разработку и реализацию других литературных проектов, в том числе вне виртуальной сети.