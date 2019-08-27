Культура

Студентка Псковского колледжа искусств Галина Соколова приняла участие в вокальном конкурсе «Новая звезда»

Студентка IV курса Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Галина Соколова приняла участие в телевизионном вокальном конкурсе «Новая звезда». В конкурсных прослушиваниях, которые состоялись в Москве, участвовали по одному представителю от 85 регионов России.

Все они прошли серьезный предварительный отбор, отправив на суд профессионального жюри, в составе которого - Максим Дунаевский, Зара, Юлия Савичева, видеозаписи своих концертных выступлений. Также для участия в «не эфирном» этапе конкурса псковичка представила видео-интервью, в котором рассказала о себе, своих жизненных установках, музыкальных достижениях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств, в телевизионном конкурсе Галина Соколова участвовала впервые. По ее словам, две недели, проведенные в Москве под руководством мастеров шоу-бизнеса – это настоящая школа для молодых эстрадных музыкантов, важный этап в ее профессиональном становлении.

Как отмечает преподаватель колледжа искусств по классу эстрадного вокала, заслуженная артистка России Марина Курчавова, Галина – яркая творческая личность, одаренный музыкант. Среди ее творческих достижений – победы на престижных всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, а также в конкурсе «Голос Пскова».

Основную часть конкурсной программы, которая проходила в Москве, можно будет увидеть в телеэфире на канале «Звезда».