Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Обувь для осенней непогоды
и снова #Пушкинбал
Кооперация производства и науки
Дом от А до Я
все о текстильном ПЭТ
Что-то пошло не так
Телефон прямого эфира 56-73-72
Отопление за прибор учета
Как жить комфортнее
Дойная корова или опора?
Старость в радость
 
 
 
ещё Культура 27.08.2019 08:263 Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке фильма Алексея Учителя «Цой» в Выбутах 17.09.2019 10:090 Псков примет культурологический марафон «Все грани Гранина» 16.09.2019 21:531 Студентка Псковского колледжа искусств Галина Соколова приняла участие в вокальном конкурсе «Новая звезда» 16.09.2019 10:070 Псковское отделение Союза писателей запустило новый литературный проект в социальной сети  15.09.2019 17:290 В Великих Луках проходят гастроли Амурского областного театра драмы 14.09.2019 15:060 Сегодня в Печорах состоится органный концерт «Музыка соборов Франции»
 
 
 
Самое популярное 15.09.2019 18:598 Дочь Михаила Ведерникова празднует день рождения 15.09.2019 11:240 Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП 16.09.2019 11:367 В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова. ФОТО 16.09.2019 14:510 Ночные заморозки придут в Псковскую область 18 сентября 16.09.2019 16:463 На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псков примет культурологический марафон «Все грани Гранина»

17.09.2019 10:09|ПсковКомментариев: 0

С 26 по 29 сентября в Пскове пройдет культурологический марафон «Все грани Гранина» – знаковое событие Года Гранина, проводимого согласно указу президента РФ от 21 декабря 2017 года «Об увековечении памяти Даниила Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения». 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы марафона, торжественное открытие культурологического марафона «Все грани Гранина», поддержку которому оказывает администрация области и лично губернатор Михаил Ведерников, состоится 26 сентября в 12:00 в конференц-зале спортивно-развлекательного парка «Простория». Старт событиям, посвященным творчеству и памяти великого писателя, даст руководитель культурологического марафона «Все грани Гранина», председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова.

В этот день откроется выставка, на которой будут представлены уникальные материалы о жизни и творчестве Даниила Гранина и впервые собранная специалистами Российской государственной библиотекиполная библиография писателя.

На выставке-конкурсе творчества молодых художников, графиков, фотографов, иллюстраторов жители и гости Псковской области познакомятся с работами на гранинские темы в разных форматах и техниках. 

В день открытия культурологического марафона на улицах Пскова пройдет флешмоб, посвященный творчеству писателя. Волонтеры прочитают отрывки из произведений Даниила Гранина и будут раздавать приглашения на мероприятия марафона.

В своем творчестве Даниил Гранин уделял много внимания образованию, целеустремленности, творческому поиску в профессии и все это найдет отражение в дискуссионном клубе марафона, тема которого – «Развитие личности». Здесь школьники и студенты смогут вместе с экспертами обсудить самые актуальные вопросы выбора профессии и саморазвития.

В день открытия марафона состоится открытый урок «Развитие личности через профессию (на примере жизни героев Даниила Гранина)», на котором представители юного поколения узнают о героях книг писателя, выборе призвания и будущей профессии.

В дискуссионном клубе ежедневно, с 26 по 29 сентября, в 15:30 будут проходить открытые лекции и мастер-классы по саморазвитию. Гостей ждут встречи с экспертами из самых разных областей, людьми, влюбленными в свою профессию, мастер-классы по постановке целей, поиску призвания и выбору профессии. Расписание встреч можно будет найти на официальном сайте культурологического марафона всегранигранина.рф.

В рамках культурологического марафона начнет работу ретроспективный кинофестиваль, на котором будут показаны кинофильмы по сценариям писателя, предоставленные Госфильмофондом России. После сеансов зрители смогут поделиться своими впечатлениями от просмотра благодаря открытому микрофону.

Все желающие смогут прочитать отрывки из произведений писателя на камеру и принять участие в создании видеокниги, которая будет опубликована на сайте марафона.

Еще одна важная акция – сбор книг для пополнения фондов сельских библиотек Псковской области – «Марафон добра Даниила Гранина», который организовал Российский книжный союз. Жители Пскова смогут принести книги из домашних библиотек и оставить их волонтерам в специально обозначенном месте с жёлтым логотипом «Марафон добра Даниила Гранина». Собранные книги будут переданы в сельские библиотеки региона.

Мероприятия культурологического марафона «Все грани Гранина» в Пскове будут проходить на территории спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский пер., 2). На официальном сайте культурологического марафона всегранигранина.рф можно найти полную программу мероприятий, увидеть отчеты об уже состоявшихся событиях и материалы, посвященные жизни и творчеству Даниила Гранина.

Вход на выставку и все события марафона свободный, продажа билетов не предусмотрена.

Культурологический марафон «Все грани Гранина» проходит с 8 августа по 15 декабря в шести регионах России. Марафон призван расширить границы Года Гранина, провести яркие мероприятия в субъектах РФ, продемонстрировать актуальность и востребованность творчества писателя среди россиян всех возрастов. Современные форматы, охват всех видов искусства, интерактивность, пластичность и инвариантность мероприятий позволяют посетителям мероприятий буквально ощутить мысли, идеи, образы писателя с характерным привкусом «петроградской стороны».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы итогами выборов 8 сентября в Псковской области?
В опросе приняло участие 486 человек
17.09.2019, 10:210 Росреестр по Псковской области напоминает о работе «телефона доверия» 17.09.2019, 10:090 Псков примет культурологический марафон «Все грани Гранина» 17.09.2019, 10:011 Муниципальный пасьянс: Кому быть главой Пскова? 17.09.2019, 09:421 Очередной аукцион на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове завершился неудачно
17.09.2019, 09:390 Неизвестный злоумышленник ночью поджег «Газель» в Великих Луках 17.09.2019, 09:320 6-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 17.09.2019, 09:251 С 12 сентября ищут пропавшего в Пустошкинском районе мужчину 17.09.2019, 09:160 Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
17.09.2019, 09:001 ФАС выступила против обязательной установки счетчиков тепла в квартирах 17.09.2019, 08:500 У нас учится здравомыслящая, любящая историю и культуру молодежь - эксперты ПсковГУ об учебе на кафедре философии и теологии 17.09.2019, 08:300 В России разрабатывают новый спутник-инспектор 17.09.2019, 08:140 Минкомсвязи решило убрать из закона ограничение «0+»
17.09.2019, 08:020 Госзакупки спирта выросли на четверть 16.09.2019, 21:531 Студентка Псковского колледжа искусств Галина Соколова приняла участие в вокальном конкурсе «Новая звезда» 16.09.2019, 21:310 Каждого десятого россиянина раздражают фотографии из чужого отпуска 16.09.2019, 21:102 В России ищут желающих провести 5 дней в ванне, имитирующей невесомость
16.09.2019, 20:550 В Красногородске состоялась очередная встреча «Клуба рассказов» 16.09.2019, 20:410 Ушел из жизни архивист, историк, краевед Анатолий Сизов 16.09.2019, 20:390 Условное наказание понесет житель Дновского района за кражу холодильника 16.09.2019, 20:291 Уголовное дело возбуждено в отношении начальника гдовского ГИБДД по факту сокрытия ДТП
16.09.2019, 20:250 Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара 16.09.2019, 20:101 Эксперт прокомментировал идею введения четырехдневной рабочей недели 16.09.2019, 20:030 Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин отмечает день рождения 16.09.2019, 19:560 В Псковской области завершился масштабный проект «Волонтеры культуры»
16.09.2019, 19:540 Россияне назвали желаемые для путешествий страны 16.09.2019, 19:460 Свыше трети крупных компаний в РФ столкнулись с утечкой данных в 2019 году 16.09.2019, 19:150 Псковские экоактивисты присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Россия» 16.09.2019, 19:060 10 месяцев проведет в колонии житель Дновского района, ударивший сожительницу сковородой
16.09.2019, 18:526 Военных подозревают в появлении кучи мусора у деревни Кислово Псковского района 16.09.2019, 18:311 18 незаконных орудий лова изъято у браконьеров в Псковской области на прошлой неделе 16.09.2019, 18:233 Улицу Леона Поземского в Пскове закроют на ремонт за 350 млн рублей 16.09.2019, 18:130 Делегация ветеранов Республики Беларусь посетит псковский регион с двухдневным визитом
16.09.2019, 18:080 «Школа пения» при Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на занятия 16.09.2019, 17:590 Кратковременные дожди обещают во вторник в Псковской области 16.09.2019, 17:520 В Пскове состоится турнир по спортивным бальным танцам  «Кубок Довмонта» 16.09.2019, 17:412 Опасна для детских ножек - псковичи жалуются на состояние детской площадки на «Лепешах». ФОТО
16.09.2019, 17:352 Псковские реконструкторы примут участие в годовщине Куликовской битвы на берегу Дона 16.09.2019, 17:320 На площади Ленина в Пскове легковой автомобиль въехал в автобус 16.09.2019, 17:240 Участники проекта «Дети – наше будущее» побывали в Старом Изборске 16.09.2019, 17:150 Данные о населении России соберут в едином реестре 
16.09.2019, 17:080 Банк «Открытие» вошел в пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования 16.09.2019, 16:560 Областные соревнования по туризму среди педагогических работников прошли в Опочецком районе 16.09.2019, 16:463 На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей 16.09.2019, 16:400 Сборная команда УФСИН России по Псковской области по мини-футболу вышла в полуфинал турнира среди силовых структур региона
16.09.2019, 16:380 В ДТП на трассе Великие Луки - Новосокольники пострадала автоледи 16.09.2019, 16:300 Аквапарк «Акваполис» продлевает акцию «Именинник» 16.09.2019, 16:270 Студенты ПсковГУ о проекте «Волонтеры культуры»: Самым большим открытием стало общение с монахами 16.09.2019, 16:200 Как и на что копят жители России?
16.09.2019, 16:080 Псковичи читают любовное и героическое фэнтези, современные любовные романы 16.09.2019, 15:512 ВЦИОМ выяснил мнение россиян о недостатках и преимуществах женщин-политиков 16.09.2019, 15:451 Презентация нового жилого комплекса состоится в Пскове 21 сентября 16.09.2019, 15:200 Всероссийский конкурс «Атмосфера» объявил Центризбирком
16.09.2019, 15:100 Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ 16.09.2019, 15:021 Завтра пройдет отпевание настоятеля храма Успения Божией Матери (с Пароменья) протоиерея Виталия Скнара 16.09.2019, 14:580 Льготники Псковской области должны определиться с НСУ на 2020 год 16.09.2019, 14:570 Псковский облсовпроф просит информировать о нарушениях на рабочем месте
16.09.2019, 14:510 Ночные заморозки придут в Псковскую область 18 сентября 16.09.2019, 14:452 В Пскове прошло совещание по теме обращения с твердыми коммунальными отходами 16.09.2019, 14:430 Проблема отсутствия в регионах приютов для бездомных животных требует решения, считают в Совете Федерации 16.09.2019, 14:340 Велосипедисты Псковской области заняли первые места чемпионатов России
16.09.2019, 14:210 13% региональных работодателей готовы рассмотреть переход на сокращенную рабочую неделю 16.09.2019, 14:110 Уполномоченный по правам человека принял участие в торжественной церемонии принесения присяги 16.09.2019, 14:050 Новый пожарный пост построят в селе Ямм Гдовского района 16.09.2019, 13:5618 «Ревизор» и дети. Послесловие к скандалу
16.09.2019, 13:451 В Псковской области на границе с Латвией обнаружено более 15 кг препаратов для ветеринарного применения 16.09.2019, 13:390 Псковский облсовпроф предложил губернатору включить в Трехстороннее соглашение мероприятия по оздоровлению населения 16.09.2019, 13:300 «Пскович навсегда» - к юбилею заслуженного артиста РСФСР Валерия Порошина 16.09.2019, 13:200 В Пскове задержана девушка, подозреваемая в хранении наркотических средств
16.09.2019, 13:140 Продолжается набор младших школьников Пскова в группу продленного дня при Троицком соборе 16.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 16.09.2019, 12:541 Обменные гастроли между Псковским и Новороссийским театрами начнутся на этой неделе 16.09.2019, 12:530 Рядом с храмом Александра Невского появилась аллея памяти 6-й роты
16.09.2019, 12:346 Бывший вице-губернатор Александр Кузнецов даст показания по делу только после допроса свидетелей защиты и обвинения 16.09.2019, 12:190 Мобильный телефон украл великолучанин у собутыльника 16.09.2019, 12:110 964 водителя привлечены к ответственности в Пскове за тонировку стекол с начала года 16.09.2019, 12:040 Более 70 кубометров затопленных сетей изъяли из Псковского озера и устья реки Великой
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.