Культура

Девочка Ира, пираты в килтах и золото осени: «Звукоморье» с псковским колоритом

Здесь и далее - фото Андрея Семенова

В минувшие выходные прошел фестиваль «Звукоморье», одно из самых масштабных музыкальных событий на территории Великого Новгорода.

Порядка двадцати групп на протяжении 11 часов гремели под стенами древнего Кремля. Хэдлайнерами фестиваля стали «Скворцы Степанова», «Площадь Восстания», «Дороги Меняют Цвет» и проект «Горшенев».

В числе участников события «засветились» и псковичи. «Наши» люди были как среди зрителей (в официальной группе фестиваля размещен потрясающий пост - «Девочка Ира из Пскова, твое милое личико под кепочкой не дает мне покоя». Ира, если вы с нами - отзовитесь на крик души Виталия!), так и среди выступающих.

Массу эмоций у зрителей вызвало выступление группы «Капитан Смоллетт». Лидер группы Александр Григорьев поделился своими впечатлениями от уникального музыкального события Северо-Запада и рассказал, зачем группа пиратов отправилась в плавание на «Звукоморье».

«Впечатления от фестиваль-супер! - сказал он. - Зачем отправились? Ну это же очевидно! Как и на любой другой фестиваль - отправились выступить, если появилась такая возможность. Пока пишется альбом, можно и так показать, что у нас есть».

По словам Александра, публика в Новгороде мало чем отличается от псковской: «Главное - правильно себя преподнести, и если какой-то процент людей тебя знает, то и остальных уже проще будет посвятить в свое творчество и предложить им «потанцевать».

Не обошлось без проблем, свойственных, впрочем, многим концертам на открытых площадках. «В фестивальной спешке не успели должным образом отстроить звук», - отмечает лидер «Капитана». А в общем и целом организация «Звукоморья» оказалась на уровне. Причем, как говорит Александр, уровень этот сопоставим с тем, что был на псковском фестивале «Добрый рок». Правда, если говорить о составе команд, приезжавших на фестивали, заметно, где финансирование было больше: по мысли Александра, при должных денежных вливаниях и Псков смог бы пригласить к себе в гости рок-исполнителя уровня Алексея Горшенева. А сейчас, как говорится, не до жиру...

Александр Григорьев: «Понравилось на фестивале все, кроме погоды, но осень же уже, что уж... Было много старинных друзей, группа поддержки из Пскова, море веселого настроения!»

Кстати, совсем скоро, в ближайшую субботу, 20 сентября, псковичи смогут услышать «Капитана» в баре «Нора». А 21 сентября музыканты отправятся на сольник в баре «Железный папа» (Великий Новгород). «Всех будем рады видеть - приходите!» - приглашают псковские панки в килтах.

Добавим, что «Звукоморье» - это не просто фестиваль, это благотворительное событие, на котором любой зритель сможет добровольно принять участие в сборе средств на реабилитацию детей-инвалидов.