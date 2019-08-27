Культура

Стали известны временные рамки этапов литературного конкурса «Чернильница»

Стали известны даты проведения этапов IX городского конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница», который 18 октября пройдет в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном центре, 1 этап – предварительный отбор конкурсных заявок участников конкурса — стартовал 19 августа и пройдет до 30 сентября в МБУ «Псковский городской молодежный центр». Оценка произведений участников конкурса, прошедших предварительный отбор, будет произведена в период с 10 по 13 октября.

2 этап – предварительный отбор заявок на участие в создании аудиокниги с произведениями молодых псковских авторов, где автор сам зачитывает свои работы - пройдет с с 1 по 13 октября.

3 этап – прослушивание поэтов-чтецов и музыкальных чтецов - будет проходить в период с 7 по 10 октября.

4 этап – церемония объявления и награждения победителей и гала-концерт с участием победителей и лауреатов конкурса - состоится 18 октября.

5 этап – создание аудиокниги - пройдет в период 21 октября по 21 декабря.

Желающим стать участниками конкурса «Чернильница» необходимо предоставить анкету-заявку установленного образца и свои работы в конкурсную комиссию - присылать их по электронной почте: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Чернильница» в срок с 19 августа до 23:59 30 сентября. Также участники могут подать анкету-заявку и принести свои работы на Flash-карте в оргкомитет (ул.М.Горького, 15, отдел досуга) до 17.00 30 сентября.