Большой органный концерт пройдет в Печорах

21 сентября в 16.00 в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах состоится органный гала-концерт «Учитель и ученик». Исполнять произведения будут лауреаты IV Международного конкурса «Юный органист» и их преподаватели, сообщается в официальной группе органных концертов в Печорах в социальных сетях.
В программе:
- И. С. Бах прелюдия ля минор BWV 543. Исполняет Юлия Шмелькина.
- И. С. Бах Wenn wir I höchsten Nöten sein BWV 541, Й. К. Кельнер Прелюдия до мажор, Ф. Лист Адажио ре бемоль мажор. Исполняет Евгения Дурново.
- И. С. Бах Прелюдия и фуга до мажор BWV 531, Э. Жигу Токката из 10 пьес для органа. Исполняет Семен Фукалов
- И. С. Бах-Ш.-М. Видор (Bach's Memento) Mattheus - Final1. Исполняет Татьяна Гаврилова
- И. Пахельбель Токката фа мажор, Л. Лефебюр-Вели Пастораль соль мажор, Э. Лемэгр Каприччио фа мажор. Исполняет Алиса Саввушкина
- Ф. Мендельсон-Бартольди, Соната Ля мажор ор. 65, первая часть. Исполняет Анастасия Мулыгина
- Ф. Бенуа Версет соль мажор, М. Регер Токката ор. 129, А. Гречанинов Камаринская ор. 130 (Обработка для органа Гавриловой Т.). Исполняет Ирина Крюкова
- Х. - А. Штамм Кельтская Токката. Исполняет Олеся Кравченко