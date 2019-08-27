Культура

Псковичи узнали, как крест-мощевик из Троицкого собора связан с «Евгением Онегиным»

В псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева состоялось очередное занятие Народного университета. С лекцией «Иконографические особенности креста с изображением святого благоверного князя Александра Невского» перед читателями выступила хранитель фонда драгоценных металлов Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Ирина Галицкая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Ирина Галицкая рассказала слушателям Народного университета, как складывалась традиция изображений святого Александра Невского и почему образ смиренного схимника в конце концов уступил место образу овеянного воинской славой выдающегося государственного деятеля в латах и горностаевой мантии.

Особое внимание Ирина Галицкая уделила изображению князя на кресте № 339, который много лет хранился за жертвенником в алтаре Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове, а сейчас находится в музее, ожидая реставрации.

Этот внушительных размеров крест-мощевик с серебряными накладками, по-видимому, является одной из копий знаменитого Кийского креста, который патриарх Никон велел изготовить в благодарность за свое чудесное спасение от бури на онежском острове Кие. На псковском кресте 101 накладка, из которых 47 были реликвариями: в них хранились ковчеги с мощами святых.

Мощи не сохранились, но по серебряным накладкам псковские музейщики смогли узнать о кресте из Троицкого собора много интересного.

Как выяснилось, крест этот был создан в 1672 году и, вероятнее всего, не в Пскове, а в Москве. В надписи о создании этого креста упоминается некий харитоньевский священник, который мог служить в храме Харитоньевского переулка в Москве, прославленного в романе Пушкина «Евгений Онегин», но ничего не сказано о правящем псковском архиерее.

В пользу московского происхождения креста из Троицкого собора говорит и то, что это был слишком богатый для псковичей заказ, над которым трудились несколько мастеров. Особенности гравировок свидетельствуют о том, что эти мастера вряд ли принадлежали к псковской школе. К тому же список мощей, которые были вделаны в псковский крест, полностью совпадает со списками мощей, хранящихся в Москве в Успенском и других храмах.

Музейная маркировка креста из Троицкого собора также вызывает у специалистов много вопросов.

Впрочем, Ирина Галицкая подчеркнула, что московское происхождение уникального креста из Троицкого собора в Пскове – это пока всего лишь гипотеза, которая требует более глубоких исследований.