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Культура

Скрипка Страдивари будет звучать в «Михайловском»

19.09.2019 13:44|ПсковКомментариев: 0

Голос скрипки «Da Vinci», созданной самим Антонио Страдивари без малого три века назад, в 1725 году, услышат жители и гости Пушкиногорья на концерте «От романтики в современность», который состоится в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в музее со ссылкой на композитора и пианиста Василия Щербакова - руководителя московского Фонда Д.Б. Кабалевского, солисты и стипендиаты которого выступят в этот день в Святогорье.

На уникальном инструменте будет играть профессор из Японии, организатор оркестра «Вена - Токио», скрипачка Кимико Наказава. Кроме неё на сцену выйдут как молодые, только начинающие свою карьеру, так и известные исполнители из России и Хорватии. В программу вечера включили классические и современные пьесы русских и зарубежных композиторов.

Кимико Наказава. Фото из социальной сети

Напомним, что силами Фонда Кабалевского в «Михайловском» несколько лет назад, в марте 2013 года, уже звучала скрипка Страдивари. Тогда на инструменте работы великого мастера играл Луц Лесковиц из Австрии. В союзе с Василием Щербаковым он исполнил ряд пьес Франца Шуберта, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева.

Концерт «От романтики в современность» в «Михайловском» назначен на 27 сентября. Пройдет он в большом зале Научно-культурного центра музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Начало вечера в 18.30.

Теги: #концерт #пушкинский заповедник #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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