Культура

Литературный вечер, посвященный 65-летию писателя и журналиста Владимира Клевцова, прошел в Пскове

19 сентября в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялся литературный вечер-портрет «Мастер тонкой чеховской интонации», посвященный 65-летию писателя и журналиста Владимира Клевцова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, участники вечера познакомились с биографией юбиляра: после окончания школы он отправился путешествовать и побывал в Изборске, Бежаницах, Себеже, Карпатах, в Плесе на Волге и на Камчатке, работал на Псковском ипподроме и в Астраханском заповеднике. Трижды писатель становился лауреатом литературных премий администрации Псковской области в 1995, 2003 и 2013 годах, стал лауреатом премии «Чистое небо» за 2016 год, лауреатом Горьковской премии за 2017 год. Его имя занесено в книгу «Золотая летопись славных дел Пскова».

Ведущая вечера рассказала интересные факты о его книгах. Например, о том, что первая книга Владимира Клевцова «Дельта» вышла в Москве, в издательстве «Современник», а для того, чтобы печататься в центральном издательстве, нужен был редчайший счастливый случай.

Владимир Клевцов рассказал, что после выхода книги «Банные и запечные жители» он «нашел свой язык, стиль и своего героя», «получил свое лицо как писатель», несмотря на то, что эта книга была оценена неоднозначно.

В книге «Голос с дальнего берега», которая очень автобиографична, напечатаны литературные портреты о псковских писателях и поэтах Юрии Куранове, Евгении Борисове, Игоре Григорьеве и многих других. Владимир Васильевич на вечере рассказал о том, как в 1943 году он и его брат познакомились с поэтом Игорем Григорьевым.

Во время вечера прозвучали отрывки из произведений Владимира Клевцова - «Шаг в бессмертие», «Голос с дальнего берега», а также прозвучало стихотворение из сборника «Хранители псковских лесов», редактором-составителем которой является писатель.

Книга писателя «Прогулки по Пскову» стала победителем XXIII областного конкурса «Псковская книга 2018» в номинации «Лучшее литературно-художественное издание». По прочитанным вслух отрывкам из этой книги, присутствующие постарались отгадать, какие места Пскова описал автор.

Теплые слова в адрес юбиляра прозвучали от поэта, члена Союза писателей России Ивана Иванова, поэта, члена Союза писателей России и Международной ассоциации писателей и публицистов Александра Себежанина, псковского поэта Евгении Гусевой, а также от читателей и коллектива библиотеки.

На память о встрече Владимир Васильевич подарил библиотеке книгу «Прогулки по Пскову» с автографом.