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Культура

Более 80 солистов и ансамблей приняли участие в первом зональном этапе фестиваля-конкурса «Песня русская»

20.09.2019 13:28|ПсковКомментариев: 0

Первый зональный этап ежегодного областного фестиваля-конкурса «Песня русская» состоялся в Опочецком районном Центре культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в нем приняли участие более 80 исполнителей народной песни из Красногородского, Бежаницкого, Себежского и Опочецкого районов.

На конкурсе прозвучали русские народные песни, фольклорные песни Псковской области, песни советских композиторов. По окончании выступлений состоялось подробное обсуждение конкурсных программ всех исполнителей. Члены жюри не только оценивали уровень выступления самодеятельных артистов, но и давали профессиональные советы по вопросам сценической культуры, репертуара, вокальной специфики исполнения народной песни. В рамках обсуждения председатель жюри, ведущий специалист по исполнению народной песни, руководитель Народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Веретье» Тямшанского культурно-досугового центра Псковского района Елена Обухова провела мастер-класс для руководителей вокально-хоровых коллективов по исполнительству народной песни.

Очередной зональный тур областного фестиваля-конкурса «Песня русская» состоится 5 октября в Пустошкинском районном Центре досуга. На участие в конкурсе подали заявки творческие коллективы и исполнители Великолукского, Усвятского, Куньинского, Новосокольнического, Локнянского, Невельского, Пустошкинского районов и города Великие Луки.

Зональные этапы конкурса также пройдут в Порхове и в Псковском районе. 4 ноября, в День народного единства, в Пскове состоится заключительный гала-концерт, в котором примут участие лучшие исполнители.

Напомним, что ежегодный фестиваль-конкурс «Песня русская» проводится Псковским областным центром народного творчества с 2009 года. Его цели - сохранение и развитие народно-певческих традиций и выявление ярких, самобытных исполнителей народной песни. Благодаря этому проекту в культурно-досуговых учреждениях Псковской области создаются новые вокально-хоровые коллективы, а жители региона имеют возможность познакомиться с талантливыми исполнителями народной песни.

 

Теги: #оцнт
Источник: Псковская Лента Новостей
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