Культура

Псковская библиотека на Конной приглашает читателей за виртуальными книгами

Централизованная библиотечная система Пскова приглашает читателей за электронными книгами с агрегатора «ЛитРес». Благодаря специальной программе «ЛитРес: Библиотека» псковичи теперь смогут читать электронные книги из интернет-магазина «ЛитРес» совершенно бесплатно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, чтобы получить бесплатный доступ к оцифрованным изданиям агрегатора «ЛитРес», необходимо прийти с паспортом в библиотеку на Конной (на абонемент) и получить там логин и пароль для входа в систему.

После этого вы сможете читать книги электронной библиотеки «ЛитРес», не покупая их, через специальное мобильное приложение в телефоне или на планшете, а также прямо на сайте.

Правда, скачать книгу с «ЛитРес» насовсем в этом случае не удастся, вы сможете только «взять» ее для чтения, как в обыкновенной библиотеке, не дольше, чем на две недели.