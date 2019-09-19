Культура

Новый выставочный сезон в Доме офицеров открывается 25 сентября

Новый выставочный сезон в Доме офицеров открывается 25 сентября в 16.00 вернисажем художника Александра Коростелева, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

«Живопись этого мастера теплее и романтичнее той, что считается традиционной для северо-запада, и это легко объяснить: за его плечами Одесское художественное училище и довольно длительный период жизни на юге. Колористическая южная школа со своими законами и традициями не могла не повлиять на художника. Зрителя притягивают его работы своим явно выраженным тяготением к символизму, как в портрете, так и в пейзаже, и в жанровых работах», - говорят организаторы выставки.

Новая выставка называется «Сны и странствия».