Культура

Для арендаторов псковских объектов культурного наследия хотят ввести льготы по арендной плате

Вопрос о льготах по арендной плате для арендаторов памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности, рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы в ходе заседания комитета, которое состоялось в четверг, 19 сентября, под председательством депутата Григория Стороненкова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Как сообщил представитель администрации города, в законопроекте речь идет о юридических и физических лицах, вложивших свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия, в том числе находящихся в неудовлетворительном состоянии, и обеспечившим выполнение этих работ. Его главная цель - создать условия для привлечения инвестиций в процесс восстановления и сохранности таких объектов.

«В казне города сейчас - 3 объекта культурного наследия, которые требуют значительных затрат на работы по сохранению и восстановлению, и желающих взять их в аренду до сих пор нет. Возможно, они найдутся после того, как станет возможной аренда на льготных условиях», - отметил Григорий Стороненков.

После обсуждения члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии городской Думы, которая состоится 27 сентября.