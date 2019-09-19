Культура

«Игра престолов» признана лучшим драматическим сериалом премии «Эмми», «Чернобыль» - лучшим мини-сериалом

Сериал «Игра престолов» завоевал премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал», 71-я церемония награждения лауреатов телепремии прошла в Лос-Анджелесе.

За награду в этой номинации также боролись «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Всего «Игра престолов» в этом году получил рекордное количество номинаций, сериал был представлен в 32 категория. Главная награда для него станет четвертой за пять лет.

Обладателем статуэтки «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале стал Билли Портер за сериал «Поза», аналогичную награду за женскую роль получила Джуди Комер за сериал «Убить Еву».

Питер Динклэйдж был удостоен статуэтки в номинации «Лучший драматический актёр второго плана» за сериал «Игра престолов». Статуэтку за женскую роль получила Джулия Гарнер за сериал «Озарк».

Статуэтки в номинации «Лучший мини-сериал» был удостоен сериал «Чернобыль».

Лучшим актером в мини-сериале назвали Джареля Джерома за роль в сериале «Когда они нас увидят», а лучшей актрисой стала Мишель Уильямс за «Фосси/Вердон».

«Лучшим комедийным сериалом» был признан сериал «Дрянь», он же получил награду за лучшую режиссуру и сценарий.

Лучшими комедийными актёрами по версии премии стали Фиби Уоллер-Бридж за «Дрянь» и Билл Хейдер за «Барри».

Награды в номинации «Лучший телевизионный фильм» был удостоен «Черное зеркало: Брандашмыг». Конкуренцию ему составляли «Брекзит», «Король Лир», «Дэдвуд» или «Мой ужин с Эрве».

«Эмми» - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.

Золотая статуэтка «Эмми», исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. Награда вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет.

71-ая церемония вручения награды «Эмми» состоялась в Лос-Анджелесе 22 сентября.