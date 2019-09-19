Портрет пушкинской Татьяны, написанный с жительницы Святогорья, экспонируют в эстонском Кохтла-Ярве

В городе Кохтла-Ярве (Эстонская Республика), в галерее Музея сланца открыли юбилейную выставку живописца, искусствоведа и педагога, члена Объединения русских художников Эстонии и руководителя виртуального филиала санкт-петербургского Государственного Русского музея в республике Ольги Жарковой. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в собрании которого хранятся работы художницы. Более того - Ольга Жаркова не один раз становилась участницей пленэра «Пушкиногорье», который в музее много лет подряд устраивали специально для профессиональных графиков и живописцев, и несколько раз — специально для художников из нашей страны-соседки.
В музее с удовлетворением отметили, что большая часть полотен, выставленных в Музее сланца, представляет жителям и гостям города на северо-востоке Эстонии псковские пушкинские места и людей, живущих в Святогорье. Так, к своему «золотому фонду» Ольга Жаркова относит портрет пушкинской Татьяны Лариной, прототипом которой послужила сотрудник «Михайловского» и куратор группы эстонских художников в музее-заповеднике Татьяна Трофимова (Максимова).
Представлена на выставке и еще одна работа из числа тех, что особенно дороги автору - «Священник Святогорского монастыря».
В музее добавили, что работы Ольги Жарковой хранятся не только в фондах «Михайловского», но и в государственных и частных собраниях в России, Финляндии и Эстонии. Ее живопись очень выразительна, а в манере художницы можно проследить как черты реалистического метода, так и традиции импрессионистов.
Галерею «Белый зал», где сейчас открылась экспозиция работ Ольги Жарковой, местные художники по праву считают одной из лучших в Эстонии. В «Михайловском» напомнили, что здесь неоднократно проходили выставки, гости которых могли увидеть пейзажи Пушкиногорья. Кроме того, в 2017 году федеральный российский музей стал официальным культурным партнером города Кохтла-Ярве.