Культура

Круглый стол, посвященный жизни протоиерея Иоанна Пульхерова, состоится в Великих Луках

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия 11 октября в 15.00 в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоится «круглый стол», посвященный жизни и деятельности протоиерея Иоанна Пульхерова (Ивана Михайловича Пульхерова), священнослужителя, общественного деятеля, основателя церковно-православного краеведения Великих Лук, а также 140-летию выхода в свет его книги «Великолукская Успенская кладбищенская церковь и ее приход», сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской центральной библиотеке.

Организаторами «круглого стола» выступают: Великолукская и Невельская епархия, Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки.

Цель и задачи «круглого стола»:

познакомить участников с родословной и пасторским служением протоиерея Иоанна Пульхерова, с его работами, посвященными Успенской кладбищенской церкви и Троице-Сергиеву монастырю, которые не переиздавались с конца ХIХ века;

познакомить участников с педагогической и общественной деятельностью протоиерея Иоанна Пульхерова; обратить внимание на взаимоотношения семей Пульхеровых и И.И.Василева, одного из выдающихся псковских краеведов;

обсудить вопрос издания сборника работ И.М.Пульхерова и работ исследователей, изучавших родословную семьи Пульхеровых;

обсудить проблемы изучения и сохранности Успенского (Коломенского) кладбища.

К участию в «круглом столе» приглашаются ученые, краеведы, преподаватели школ, высших и средних учебных заведений, педагоги дополнительного образования, преподаватели основ православной культуры, работники архивов, библиотек, музеев, представители государственных, муниципальных и общественных организаций, СМИ, студенты.

Регламент выступления: вступительное слово – до 15 минут, выступления по обсуждаемым вопросам – до 10 минут.

Заявки на участие в «круглом столе» принимаются до 5 октября. В заявке на имя членов оргкомитета необходимо сообщить Ф.И.О., ученую степень, ученое звание, должность, место работы/учебы, контактные телефон, электронную почту и адрес, тему выступления.