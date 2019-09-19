Культура

Псковская областная библиотека приглашает на лекцию по архитектуре

Псковская областная библиотека продолжает цикл встреч «Архитектура и архитекторы» и приглашает псковичей и гостей города 1 октября в 16.00 на открытую лекцию архитектора-художника Зои Степановой из города Санкт-Петербург «Ландшафтная архитектура. Императорские парки XVIII-XIX веков», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Лекция пройдет в проектном офисе «Команды 2018» на улице Некрасова, 19. Вход свободный.

Зоя Степанова, член Союза архитекторов России, неоднократно выступала в Пскове. На этот раз она расскажет об особенностях русского регулярного паркостроения, средствах его художественной выразительности, о шедеврах ландшафтной архитектуры - дворцово-парковых ансамблях XVIII-XIX веков.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню архитектуры, празднику который отмечается ежегодно в первый понедельник октября.

Лекцию будут сопровождать книжная выставка из фонда Псковской областной универсальной научной библиотеки.