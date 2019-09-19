Культура

Вечер памяти известного псковского поэта пройдет 1 октября

1 октября в кафе «Фрегат» (ул. Воеводы Шуйского, д. 9) в 19.00 состоится традиционный «Вечер поэзии Геннадия Кононова».

Псковскому поэту Геннадию Кононову (1959-2004) в этом году исполнилось бы 60 лет.

К этой юбилейной дате друзья поэта и почитатели его творчества решили издать очередной поэтический сборник. На вечере состоится презентация сборника. Прозвучат стихи Геннадия Кононова и песни на его стихи. Друзья поэта расскажут о нем и своих встречах с ним.

Приглашаются все любители поэзии. Вход свободный.

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