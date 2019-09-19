Культура

Стал известен победитель Фестиваля уличного кино в Пскове

Определился победитель Фестиваля уличного кино, который состоялся в Пскове 21 июля, когда жители города массово собрались под открытым небом, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за понравившуюся киноленту светом фонариков. Мероприятие проходило в сотрудничестве с администрацией города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, на днях устройство для замера света было доставлено в Москву и расшифровано. Победителем зрительского голосования в Пскове стал фильм «Болванка».

Напомним, что Фестиваль уличного кино проходит с 2014 года и является крупнейшим в мире зрительским смотром короткометражек. В каждом из 1100 городов-участников горожане собираются на набережных, площадях и центральных улицах, чтобы проголосовать за лучшую российскую короткометражку, снятую в минувшем году. Аудитория проекта - более 900 тыс зрителей.

Сейчас команда фестиваля запускает второй ежегодный конкурс для молодых режиссеров «А4» с призовым фондом в 1 млн рублей. В прошлом году председателем жюри выступил Валерий Тодоровский, а в этом году экспертами стали кинорежиссер Алексей Попогребский, сценарист, автор фильмов «Притяжение», «Лед», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков.