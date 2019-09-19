Культура

В Псковской области пройдет открытый фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой

Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой откроется в Псковском областном центре народного творчества 27 сентября в 15.00, где пройдет Областной конкурс аутентичной песни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре народного творчества, конкурсанты будут соревноваться в трех номинациях: «Аутентичная песня», «Духовный стих» и «Былина». Среди участников конкурса студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова, Тверского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского, самодеятельные исполнители из городов Псков, Санкт-Петербург, Порхов, Опочка и п. Бежаницы.

В 17.00 организаторы фестиваля ждут псковичей и гостей города на осенней ярмарке «На Воздвижение у доброго молодца капуста у крыльца», где смогут познакомиться с рецептами блюд из капусты, принять участие в конкурсе традиционных блюд из капусты, а в завершение освоить парно-бытовые танцы «Краковяк» и «На реченьку». Этими танцами откроется танцевальная молодёжная вечерка «Воздвиженские посиделки». Фестивальные мероприятия пройдут по адресу: г. Псков, ул. Некрасова,10.

28 сентября фестиваль продолжится в деревне Церковище Усвятского района. Встреча перед домом Ольги Сергеевой соберет фольклорные коллективы из разных районов Псковской области: Невельского, Великолукского, Бежаницкого, Куньинского, Псковского, Опочецкого и др. Участники отдадут дань памяти известной народной певице из Усятского района исполнением песен, сохраненных ею для потомков. Затем, все поклонники народной песни примут участие в шествии по деревенской улице с гармошками, частушками и в фестивальном концерте, который пройдет деревенском клубе.

В 18.00 в п. Усвяты пройдет концерт лауреатов Областного конкурса исполнителей аутентичной песни и народно-эстрадной группы «Малахит» из г. Великий Новгород. В фестивале примут участие 15 творческих коллективов, более 150 участников.