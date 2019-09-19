Культура

Группы RaZmotchiki Katushek & СККУП выступят в псковском клубе «ТИР» 27 сентября

На очередной концерт RaZmotchiki Katushek & СККУП приглашает псковский клуб «ТИР» 27 сентября. Начало в 20.00. Вход 200 рублей.

RaZmotchiki Katushek - это новый электро-индастриал проект, дуэт Федоровой Екатерины (ЗГА, Ива Нова, ФИГС) и Ремко Муерманс (ex ZEA, Holland). Труженики сцены погрузят вас в теплый мир аналоговых эффектов, живых и электронных ритмов, хозяйственно-бытового нойза и ласкающего душу, позитивного конструктивизма шумов родных заводов.

«С Коленями Как У Птицы» (СККУП) - это необъяснимое порождение густого, вязкого чернозема Смоленщины, та степень естественности и лютой мощи, к которой стремятся очень много команд по всему свету, от фрик-фолкеров до авант-рокеров, но, похоже, что такой результат нельзя получить в лабораторных условиях. Группа играет авангардно-психоделический трип-рок.



Состав группы:

Михаил Давыдов - голос, гармоника, стиральная доска, электро-казу

Сергей Мартынов - бас, гитара

Артём Иванов - бас, флейта

Максим Крайнов - барабаны



До и после концерта у посетителей клуба будет возможность услышать редкую интересную музыку от голландского диджея Unwinder, что редкость для Пскова.

«В общем, много новых впечатлений, чтобы взбодрить мозги, будут в этот вечер 27 сентября», - пообещали организаторы концерта.