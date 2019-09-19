Культура

Саша Ветров выступит с концертом в псковском «ТИРе» 28 сентября

Саша Ветров выступит с концертом в псковском клубе «ТИР» 28 сентября. Начало в 20.00. Вход свободный.

Музыка песен Саши Ветрова впечатляет и оставляет след в памяти, она красива, утонченна, в ней есть чувство меры. Мелодии композиций быстро запоминаются, но они совсем не так просты, какими поначалу кажутся. Пожалуй, это формат, про который говорят: «Под эту музыку можно размышлять ночи напролет».



Его герой не укладывается в формат победителя или побежденного. Он, скорее, эдакий философ, размышляющий о том, как прошел день и что он ему принес: «сердце бьется, верит и врет», «я ничего не слушал - я только так и выжил», «сон за сном на все четыре стены - со всех четырех сторон».



Имя этого музыканта хорошо известно любителям музыки, особенно в Петербурге. На его счету несколько альбомов, сотни концертов с привлечением музыкантов разных стилей и направлений. Песни Саши Ветрова – это одновременно притягивающая простота и пугающая откровенность. Любой его концерт – впечатление, которое останется надолго.