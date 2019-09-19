Культура

Библиотеки Пскова приглашают на бесплатные кинопоказы фестиваля «Книжная яблоня»

В библиотеках Пскова продолжается бесплатный показ фильмов по сценариям и книгам участников Всероссийского фестиваля «Книжная яблоня», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

26 сентября в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21) в 12:00 начнется показ фильма «Потапов, к доске!». Кроме того, ровно в полдень в библиотеке «Родник» имени С. А Золотцева (улица Труда, 20) читатели смогут увидеть фильм «Честное пионерское» по сценарию Татьяны Мирошник, а в «Библиотеке – Центре общения и информации» (улица Юбилейная, 87А) фильм «Рябиновый вальс» тоже по сценарию Татьяны Мирошник.

В 15:00 в библиотеке «Родник» и в библиотеке микрорайона Овсище (улица Алехина, 20) покажут фильм «КостяНика. Время лета», в «Библиотеке – Центре общения и информации» на улице Юбилейной – «Рябиновый вальс», а в «Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург – «Честное пионерское».

Напомним, Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» открылся вчера и проходит в Пскове уже в третий раз. Гостями этого фестиваля, как обычно, стали ведущие российские писатели и сценаристы, которые с 24 по 26 сентября проводят в библиотеках и учебных заведениях Пскова творческие встречи со своими юными читателями, а также мастер-классы.

Организаторами фестиваля «Книжная яблоня» выступили: всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА»), Институт мировой литературы РАН и Централизованная библиотечная система Пскова. Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры городской администрации.