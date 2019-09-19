Культура

Знаменитая писательница встретилась с псковским школьниками

Автор почти 60 книг для детей и юношества, в том числе федерального комплекта учебников по русскому языку Тамара Крюкова встретилась со школьниками в «Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург в Пскове как участник фестиваля «Книжная яблоня». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Напомним, Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» открылся вчера и проходит в Пскове уже в третий раз. Гостями этого фестиваля, как обычно, стали ведущие российские писатели и сценаристы, которые с 24 по 26 сентября проводят в библиотеках и учебных заведениях Пскова творческие встречи со своими юными читателями, а также мастер-классы для тех, кто увлекается литературным творчеством.

Организаторами фестиваля «Книжная яблоня» выступили: всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА»), Институт мировой литературы РАН и Централизованная библиотечная система Пскова. Фестиваль проводится при поддержке управления культуры городской администрации.

Одним из хедлайнеров «Книжной яблони» стала Тамара Крюкова - лауреат Международного театрального фестиваля «Счастливые дети», председатель оргкомитета Международного молодежного проекта «Мы пишем Книгу Мира», лауреат первой премии Международного общественного фонда «Русская культура» за возрождение литературы для подростков России, лауреат первой премии конкурса на лучшую книгу о подростках, проводимого Издательским советом Русской Православной церкви, лауреат первой премии IV Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса», проводимого Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования за участие в создании федерального комплекта учебников «Русский язык», член Высшего литературного совета при Союзе писателей России.

Правда, восьмиклассники из школы № 23 не сразу поняли, кто перед ними. Они сознались, что не знают писательницу Тамару Крюкову, пока она не спросила, кто смотрел кино «КостяНика. Время лета». В зале тут же поднялось несколько рук. «Ну так вот я та самая Тамара Крюкова, по книге которой снят этот фильм!», - подсказала она.

Открывая встречу с подростками, Тамара Крюкова рассказала, что училась в школе на отлично и собиралась поступать в политехнический институт, но из-за нелепой ошибки в контрольной по алгебре вынуждена была пересмотреть свои планы и поступить в институт иностранных языков. Этим она хотела показать, что временные неудачи надо воспринимать как знак, что иногда необходимо пересматривать свои планы и резко менять курс. Ведь без той четверки по алгебре Тамара Крюкова, может, так бы и не начала писать книги.

Впрочем, оказалось, что обнаружить в себе писательский талант мало. Прославленная писательница призналась школьникам, что издательства долгие десять лет не хотели публиковать ее книги, а потом вдруг, как сговорившись, в один день издали сразу три. Поэтому она призвала молодых людей верить в себя несмотря ни на что и стремиться к своей мечте.

Чтобы дети лучше поняли, как рождается талант и куда он исчезает, Тамара Крюкова рассказала им притчу собственного сочинения про маляра, который стал величайшим художником, но утратил искру божью, загордившись своим дарованием.

По произведениям Тамары Крюковой уже снято три полнометражных художественных фильма, в том числе «Потапов, к доске!», который ей самой не очень нравится. Писательница сказала, что книга намного интереснее и смешнее и в доказательство прочла один из рассказов - про то, как Потапов учил отрывок из «Мертвых душ». По ее словам, она написала это как гимн русскому языку в подражание Тургеневу, только на свой манер.

Восьмиклассники замерли, а потом начали прыскать со смеху, слушая, как герои рассказа, двое их ровесников, переводили «мертвый язык» русских классиков на современный молодежный сленг, и вконец развеселились, когда Тамара Крюкова прочла эффектную концовку: «Во дни… депресняка, во дни грузилова о судьбах нашего мазерленда ты один меня крышуешь и бэкапишь, о, крутой, чумовой и драйвовый русский язык…»

После этого они попросили у нее ссылку на ее страничку «ВКонтакте», а также захотели подписаться на «Инстаграм» писательницы. И, конечно, все как один выстроились в очередь за автографами Тамары Крюковой.