Культура

«…Веселый сад, где вместе Флора и Помона» открывает для своих гостей музей-заповедник «Михайловское»

Уже в конце этой рабочей недели, в пятницу, 27 сентября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» откроют традиционную выставку осенних цветочных и плодовых композиций «…Веселый сад, где вместе Флора и Помона…».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на подобных выставках гостям заповедника вот уже который год демонстрируют лучшие образцы овощей, фруктов и злаков, выращенных в усадьбах. В экспозиции, не самой обычной для «классического», прежде всего мемориального и литературного музея, будут представлены, например, различные огородные культуры и злаки из Бугрово, где посетителям традиционно показывают, что выращивали в крестьянских усадьбах в пушкинское время. Или с огорода в Михайловском, воссозданного по рисунку псковского землемера И. Иванова (1837). А еще разные сорта яблок из Тригорского и Михайловского, цветы из усадебных садов, мед с усадебных пасек, варенье из ягод, выращенных здесь же, и так далее.

На прошлогодней выставке «…Веселый сад, где вместе Флора и Помона…».

Фото: Пушкинский Заповедник.

В музее уточнили, что огороды в Тригорском, Михайловском и Бугрово являются экскурсионными объектами, которые неизменно пользуются вниманием посетителей, особенно тех, что приезжают в Пушкинский Заповедник из больших городов. Кроме того, в Тригорском туристы с большим интересом знакомятся с «Огородом лекарственных трав и растений», обустроенным по образцу гряд с лекарственными и пряными травами, типичных для богатых усадеб XVIII века.

Напомним, что строка, которую в «Михайловском» традиционно используют в качестве названия выставок урожая, взята из лицейского, 1815 года стихотворения Пушкина «К Юдину». Флора и Помона, которых вспоминает здесь поэт, - римские богини: цветов, расцвета, весны и полевых плодов - Флора и древесных плодов и изобилия - Помона.

Выставку, развернутую в мемориальной усадьбе поэта - на открытом воздухе, в северном саду - свободно смогут посетить все желающие. Работать она будет в течение нескольких дней - в зависимости от погоды.