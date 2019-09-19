Культура

Губернатор Михаил Ведерников поприветствовал участников культурологического марафона «Все грани Гранина»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил приветствие организаторам и участникам культурологического марафона «Все грани Гранина», который стартовал в четверг, 26 сентября, в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в тексте адреса отмечается, что Псковская земля в силу географических и исторических факторов долгие века служила важной площадкой для соприкосновения различных культур, здесь жили и творили многие легенды русской литературы: А. С. Пушкин, И. А. Бунин, С. Д. Довлатов.

«Для нас большая честь и гордость принимать культурологический марафон „Все грани Гранина“, посвященный 100-летию со дня рождения писателя, киносценариста и общественного деятеля Даниила Гранина. Не сомневаюсь, что это мероприятие усилиями участников и организаторов станет ярким событием культурной жизни всего Северо-Запада России, и даст стимул читателям всех возрастов погрузиться в мир произведений знаменитого писателя. Благодарю организаторов марафона за популяризацию наследия Даниила Гранина и вклад в развитие российской книжной культуры. Желаю всем участникам фестиваля плодотворной работы, вдохновения, отличного настроения и новых успехов!» - отметил Михаил Ведерников.