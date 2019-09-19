Культура

Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области по нацпроекту «Культура»

Два виртуальных концертных зала появятся в Псковской области в следующем году в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, таков итог конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, который был проведен министерством культуры России.

От Псковской области победителями признаны Пыталовское досуговое объединение и Центральная районная библиотека - структурное подразделение Невельского района «Культура и досуг». На создание виртуальных концертных залов регион получит 2,8 млн рублей.

Средства межбюджетного трансферта будут направлены на приобретение современного мультимедийного оборудования и подключение высокоскоростного интернета, необходимых для оснащения виртуальных концертных залов. Таким образом, в 2020 году вместе с ранее открытыми в Псковской области будет действовать 6 концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, а также в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

В этом году в конкурсном отборе Минкульта РФ приняли участие 257 заявок из 68 субъектов Российской Федерации.

Напомним, виртуальные концертные залы - масштабный проект Минкультуры России, направленный на приобщение жителей нашей страны к академическому музыкальному искусству. Его реализация позволит жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных солистов и коллективов во всех регионах России как в режиме онлайн, так и в записи.