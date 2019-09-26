Культура

С рецептами блюд из капусты познакомят участников ярмарки в Пскове в рамках фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой

Открытый фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой состоится в Пскове и Усвятах 27-28 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре народного творчества, в этом году мероприятие вновь пройдет при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области, Псковский областной центр народного творчества и администрация Усвятского района.

Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой откроется в Псковском областном центре народного творчества 27 сентября в 15.00, где пройдет Областной конкурс аутентичной песни. Конкурсанты будут соревноваться в трех номинациях: «Аутентичная песня», «Духовный стих» и «Былина». Среди участников конкурса: студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Тверского музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского, самодеятельные исполнители из Пскова, Санкт-Петербурга, Порхова, Опочки и Бежаниц.

27 сентября, в 17.00, организаторы фестиваля ждут псковичей и гостей города на осенней ярмарке «На Воздвижение у доброго молодца капуста у крыльца», где можно будет познакомиться с рецептами блюд из капусты, принять участие в конкурсе традиционных блюд из капусты, а в завершение освоить парно-бытовые танцы «Краковяк» и «На реченьку». Этими танцами откроется танцевальная молодежная вечерка «Воздвиженские посиделки». Фестивальные мероприятия пройдут по адресу: г. Псков, ул. Некрасова,10.

28 сентября фестиваль продолжится в деревне Церковище Усвятского района. Встреча перед домом Ольги Федосеевны Сергеевой соберет фольклорные коллективы из разных районов Псковской области: Невельского, Великолукского, Бежаницкого, Куньинского, Псковского, Опочецкого и других. В фестивале примут участие 15 творческих коллективов, более 150 участников.

Участники отдадут дань памяти известной народной певице из Усвятского района исполнением песен, сохраненных ею для потомков. Затем все поклонники народной песни примут участие в традиционном шествии по деревенской улице с гармошками, частушками и в фестивальном концерте, который пройдет в деревенском клубе.

В 18.00 в Усвятах пройдет концерт лауреатов областного конкурса исполнителей аутентичной песни и народно-эстрадной группы «Малахит» из Великого Новгорода.

Напомним, фольклорная певица Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. Присущую только ей манеру исполнения, сочетающую в себе строгость и открытость, эмоциональную сдержанность и душевную простоту, и сейчас пытаются перенять многие фольклористы России и зарубежья. Ольга Сергеева пела в союзе композиторов, давала сольные концерты в Санкт-Петербурге и Пскове, часто выступала перед односельчанами. Ее голос звучит в фильмах Андрея Тарковского «Ностальгия» и Лидии Бобровой «Бабуси». Фирма «Мелодия» выпустила две ее пластинки. «Знак русского» - так определил песни Ольги Сергеевой знаменитый кинорежиссер Андрей Тарковский.