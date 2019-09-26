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Концерт органной и вокальной музыки «Мелодия души» состоится сегодня в Печорах

27.09.2019 14:22|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 27 сентября, в 18.30 в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах состоится концерт органной и вокальной музыки «Мелодия души». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, выступят солистка государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Тамара Кузнецова (сопрано), лауреаты международных конкурсов Денис Маханьков и Дина Ихина (орган).

В программе - И.С.Бах «Quia respexit» из Магификата, И.С.Бах «Токката и фуга ре минор», Э.Вилла-Лобос ария из «Бразильской бахианы» №5, Г.Ф.Гендель Hornpipe из сюиты «Музыка на воде», В.А.Моцарт Ария Памины из оперы «Волшебная флейта», Г.Ф.Гендель «Tornami a vagheggiar» из оперы «Альцина», Д.Шостакович фуга ми-бемоль минор, К.Молчанов Вокализ Лизы Бричкиной из оперы «А зори здесь тихие», Л.Вьерн «На Рейне», Moon river из кинофильма «Завтрак у Тиффани», Э.Л.Уэббер «Think of me» из мюзикла «Призрак оперы».

Напомним, концерты органной музыки в лютеранской церкви Печор осуществляются на пожертвования слушателей. Также собираются пожертвования на реставрацию органа.

Теги: #печорский район #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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