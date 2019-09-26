Культура

Новый сборник псковского поэта Геннадия Кононова презентуют на вечере его памяти 1 октября

В ближайший вторник, 1 октября, в 19.00 в РДЦ «Фрегат» (ул. Воеводы Шуйского, 9) состоится Вечер поэзии Геннадия Кононова (1959-2004).

30 сентября поэту Геннадию Кононову, нашему земляку, выпускнику филфака ПГПИ им.С.М.Кирова, исполнилось бы 60 лет.

В программе вечера - стихи в исполнении студентов ПсковГУ (и не только). Музыкальную интерпретацию текстов Геннадия Кононова предложит группа «3D-формат» (В.К.Андреев, Т.Г.Никитина, Е.И.Рогалева). Друзья Геннадия Кононова будут говорить о его жизни и творчестве.

В рамках вечера памяти также будет представлен новый сборник стихов «Издранное», составленный при жизни самим Геннадием Кононовым, но в то время так и не увидевший свет.

Приглашаются все любители поэзии. Вход бесплатный.

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