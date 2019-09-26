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Культура

В Пскове завершился Третий Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»

27.09.2019 18:26|ПсковКомментариев: 0

Третий Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» завершился в Пскове. Ради этого фестиваля псковские школьники прогуливали уроки – лишь бы получить автограф у своих любимых писателей. А сами писатели использовали этот фестиваль для того, чтобы попробовать убедить власти кардинально изменить школьную программу по литературе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке. 

Напомним, организаторами фестиваля «Книжная яблоня», как всегда, выступили: всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА»), Институт мировой литературы РАН и Централизованная библиотечная система Пскова.

Фестиваль проходил при поддержке Управления культуры городской администрации.

Открывая «Книжную яблоню», директор Централизованной библиотечной системы Пскова Галина Большакова напомнила, что этот фестиваль призван стимулировать интерес подрастающего поколения к чтению и предложила собравшимся подискутировать о том, как примирить классику и современную литературу.

Член Высшего литературного совета при Союзе писателей России писатель Тамара Крюкова сказала, что составлять для школьников список обязательных к прочтению книг – слишком сложная задача. Её поддержала сценарист, режиссер, продюсер, журналист и педагог Татьяна Мирошник, которая обратила внимание, что этот «культурный минимум» нередко формируют люди, далёкие от современного искусства.

«Меня часто спрашивают: «Как заставить ребёнка полюбить читать?» – продолжила этот разговор писатель и поэт Анна Игнатова. – Я всегда отвечаю, что одно слово в этом предложении лишнее. Думаю, что любовь к чтению можно привить только личным примером».

Не надо думать, что современные дети и подростки мало читают, уверяла собравшихся писатель Наталия Волкова. По её мнению, необходимо только повышать качество этого чтения.

В ответ псковичи рассказали писателям из Москвы и Санкт-Петербурга, как трудно бывает в Пскове найти в библиотеке и даже купить в магазине современную детскую литературу.

Тогда идейный вдохновитель фестиваля «Книжная яблоня», детский писатель, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН и главный редактор и директор издательства «БерИнгА» Татьяна Беринг решила воспользоваться присутствием на открытии фестиваля уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой, а также представителей городского управления образования, и обратилась к ним с законодательной инициативой. Она предложила псковским чиновникам продвигать идею радикального изменения программы школьного чтения.

По убеждению Татьяны Беринг, в школе надо сделать упор на современную отечественную литературу, а классику преподавать молодым людям попозже – в вузах и училищах.

«А что скажут дети?» – спросила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Псковский старшеклассник Иван Машкарин под аплодисменты зала заявил, что категорически не согласен с предложением убрать из школьной программы классическую литературу. По его словам, классика в школе нужна, но почему только русская. Почему бы не ввести в школьную программу Лема, Кафку и Маркеса вместо того, чтобы мучить детей «скучным «Обломовым» с его тяжёлым слогом», спросил Иван.

«В школьной программе по литературе слишком много «нельзя», – подтвердила девятиклассница из Псковского технического лицея Таисия Жихаревич. – Разве бывают «неправильные» книги?»

После чего участники фестиваля (и взрослые, и дети) сошлись на том, что школьная программа по литературе должна больше ориентироваться на индивидуальные предпочтения юных читателей.

Одним из первых мероприятий «Книжной яблони» стал конкурс «Читаем стихи современных поэтов». В возрастной категории 7-9 лет в нём победили Валерия Степанова, Максим Зайцев, Эвелина Бондаренко и Татьяна Неробеева. В возрастной категории 10-12 лет: Евгения Титова, Елизавета Гонтарь и Виктория Демченко. В возрастной категории 13-14 лет: Тимофей Кириленко.

Кроме этого, в первый день фестиваля сценарист, режиссер и продюсер Татьяна Мирошник провела для студентов 1-4 курсов Псковского областного колледжа искусств мастер-класс по сценарному мастерству. Она объяснила начинающим писателям, почему при написании сценария текст следует за визуальным образом, а героя характеризуют поступки, а также раскрыла студентам некоторые секреты своей профессии.

Ближе к вечеру высокие гости фестиваля «Книжная яблоня» встретились со своими читателями за чаем в «Библиотеке – Центре детского чтения», где в неформальной обстановке ответили на все вопросы, а также почитали вслух отрывки из своих произведений. Завершая беседу, Татьяна Беринг напутствовала юных псковичей так: «Мечтайте и никогда не говорите НЕТ своей мечте!»

На второй день фестиваля «Книжная яблоня» приглашённые в Псков известные писатели с утра до вечера проводили творческие встречи со своими читателями. Например, Татьяна Беринг провела свою встречу с читателями в форме квеста «Кино и Книга», который начался с разгадывания кроссворда, а закончился импровизированной пресс-конференцией, где в роли журналистов выступили школьники.

А «бабушка русского Инстаграма» Тамара Крюкова так доходчиво объяснила подросткам, как перестать быть писателем, которого «надо» читать, и начать быть писателем «оч классно, позырь, тебе зайдет», что старшеклассники сами попросили у неё ссылки на все её аккаунты в социальных сетях.

Тем временем в библиотеке «Родник» прошла творческая лаборатория для библиотекарей и педагогов: столичные специалисты поделились с псковичами своим опытом организации литературных занятий и игр, а также опытом работы литературных лагерей и рассказали, какова психологическая подоплёка взаимодействия современной детской литературы с кино.

Все три дня фестиваля в библиотеках города также проходили бесплатные показы и обсуждение фильмов, снятых по сценариям или по книгам приглашённых в Псков писателей. Фильм «Рябиновый вальс» псковичи смогли посмотреть и обсудить вместе с автором его сценария Татьяной Мирошник. А фильм «КостяНика. Время лета» - с писателем Тамарой Крюковой, по книге которой он был снят.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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