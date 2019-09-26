Культура

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Глава компании Marvel Кевин Файги рассказал, что очень рад возможности продолжить работу над персонажем. Фильм планируется к выходу 16 июля 2021 года, передает «Газета.ру».

О том, что Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel, стало известно 21 августа. По данным издания, Disney требует, чтобы будущие фильмы о Человеке-пауке были с финансированием 50/50 между студиями, однако Sony не согласна с этими условиями и не хочет делиться своей частью франшизы.

В начале сентября стало известно, что компания Sony Pictures разорвала сделку с Marvel, поскольку обе стороны не смогли прийти к финансовому соглашению. Тогда было объявлено, что персонаж больше не появится в киновселенной.