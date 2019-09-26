Культура

Коллеги из Латвии назвали Пушкинский заповедник «земным поэтическим раем»

Вчера, 27 сентября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» принимали большую группу коллег из Прибалтики - членов Латвийского национального комитета Международного союза музеев (ИКОМ). Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в группе были специалисты из разных городов и из музеев разной «специализации» - художественных, архитектурных, мемориальных, вплоть до «Музея истории медицины Паула Страдыня» в Риге.

Фото: Пушкинский заповедник

В программу пребывания гостей из Латвии входили не только экскурсии по мемориальным усадьбам в пору воспетой поэтом «золотой осени», но и встречи с директором и сотрудниками «Михайловского». В Пушкинском заповеднике были приятно удивлены тем обстоятельством, что перед визитом гости познакомились с опубликованной отдельным изданием научной «Концепцией развития музея на период до 2024 года» и задавали конкретные вопросы в свете прочитанного и увиденного: о тонкостях и особенностях экскурсионной, культурно-массовой, международной, фондовой деятельности учреждения.

Гостей также познакомили с предварительным календарным планом работы «Михайловского» на 2020 год, предложив принять участие в тех или иных его мероприятиях.

«В завершение встречи специалисты из Латвии поделились своими радостными чувствами от посещения мемориальных усадеб и поблагодарили коллектив Пушкинского заповедника за огромную работу по сохранению этого «земного поэтического рая», - отметили в «Михайловском».