Культура

Святогорский монастырь глазами художников трех веков представляет музей-заповедник «Михайловское»

Выставку «Свято-Успенский Святогорский монастырь в искусстве XIX-ХХI веков» открывают сегодня, 29 сентября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».



Сергей Репин. Первый снег. Святогорский монастырь. 1999.

Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая экспозиция подготовлена к 450-летию обители, основанной в 1569 году по повелению Ивана Грозного. Всему культурному миру Святогорский монастырь также известен как место, где упокоен прах первого поэта России. Неразделимы история монастыря и образы пушкинского «Бориса Годунова» - «Комедии o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» - одного из центральных пушкинских творений, созданного в 1825 году во время ссылки поэта в псковское Михайловское.

В экспозицию, размещенную в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв Гейченко, 1), вошло более шестидесяти произведений живописи и графики из богатейшего собрания музея: от литографий 1830-х годов, до работ, выполненных уже в наше время, буквально два года назад. Представлены в экспозиции и редкие образцы декоративно-прикладного искусства, сувенирной продукции второй половины прошлого века.



Сергей Фролов. Пушкинские Горы. 1958.

Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Выставка «Свято-Успенский Святогорский монастырь в искусстве XIX-ХХI веков» развернута в музейном Научно-культурном центре. Планируется, что она будет работать здесь до конца года. Напомним также, что нынешним летом в музее состоялась научно-практическая конференция, посвященная 450-летию явлений Святогорских Икон Богородицы блаженному пастушку Тимофею на Синичьей горе.

Как известно, именно с этих чудесных событий и начинается история Святогорского монастыря.