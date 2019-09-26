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Культура

Музейщики из «Михайловского» провели «Пушкинские дни» в Кишиневе и Тирасполе

29.09.2019 16:23|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе (Республика Молдова) провели программу «Пушкинские дни» в самом Российском центре и в Приднестровском государственном университете имени Т.Г. Шевченко в Тирасполе (Приднестровская Молдавская Республика).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в рамках этой программы в Кишиневе сотрудники «Михайловского» встретились с участниками «Пушкинской аудитории» РЦНК. Программа вечера включала в себя виртуальную экскурсию «Пушкин в Михайловском» с показом видов заповедника, документов и предметов из музейной коллекции, чтением стихов Пушкина и отрывков из «деревенских» глав романа «Евгений Онегин», созданных поэтом в псковском имении.

Участники вечера также узнали многое о сегодняшнем дне заповедника и - более подробно - об уникальном движении «Пушкинские доброхоты», у истоков которого стоял еще легендарный директор «пушкинского уголка» С.С. Гейченко. Руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского Заповедника Алена Бойцова посвятила в доброхоты наиболее активных посетителей «Пушкинской аудитории» - Светлану Рахманову и Михаила Просвирина.

Кроме того, пушкиногорцы передали в дар РЦНК офорты художника Валентина Васильева - виды псковских пушкинских мест.

В Тирасполе музейщики из «Михайловского» прочли лекцию о жизни Пушкина на Псковщине для студентов филологического факультета ПГУ, также провели виртуальную экскурсию по музею-усадьбе и организовали интерактивную программу - урок исторического письма.

На «Уроке письма» в Приднестровском государственном университете.
Фото предоставлено музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское».

Ректор вуза Степан Берил и администрация университетского Русского центра «Русский мир» тепло поблагодарили сотрудников Пушкинского Заповедника за работу и изъявили желание заключить Договор о сотрудничестве между Приднестровским государственным университетом и «Михайловским», - подчеркнули в музее. О готовности к дальнейшему сотрудничеству говорил и руководитель Российского центра науки и культуры в Кишиневе Михаил Давыдов.


На «Уроке письма» в Приднестровском государственном университете.
Фото с официального сайта вуза.

В музее с благодарностью отметили, что принимающая сторона, в свою очередь, организовала для гостей из Пушкиногорья ряд экскурсий по местным музеям. Специалисты из «Михайловского» познакомились с работой коллег из мемориального Дома-музея Пушкина в Кишиневе, Национального музея истории Молдовы, где хранится богатейшая экспозиция, рассказывающая об античной и средневековой истории, истории Бессарабии и современной Молдавии, и из Водонапорной башни, она же - Музей истории Кишинева. Наши музейщики также посетили мемориальный дом-музей А.В. Щусева. Напомним, что именно этот выдающийся архитектор в 1945 году возглавлял Специальную Правительственную комиссию, принявшую историческое решении о восстановлении в псковских пушкинских местах «…все подлинно пушкинское на прочной документальной основе, убрав все позднейшие наслоения», а затем был назначен главным архитектором проекта этого восстановления (Ленакадемстройпроект АН СССР).

Напомним также, что Кишинев по праву считается «пушкинским местом» - поэт провел здесь, в так называемой южной ссылке, почти три года, с сентября 1820-го по август 1823-го, и создал более 160 произведений, в числе которых не только знаменитые «Узник» и «Бахчисарайский фонтан», но и первые главы «Евгения Онегина».

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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