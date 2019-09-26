Культура

В Пскове назван победитель конкурса «Клуб года»

В Пскове 25 сентября наградили победителей областного смотра-конкурса «Клуб года». Среди городских учреждений лучшим стал псковский Дом офицеров. После церемонии награждения здесь прошла встреча руководителей городских и сельских центров культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в победившем учреждении культуры.

Коллектив Дома офицеров предложил коллегам сотрудничество и методическую помощь. Затем руководители учреждений культуры побывали на концерте, который открыл очередной творческий сезон в Доме офицеров.

Среди сельских клубов победителем в смотре-конкурсе стало досуговое отделение Центра культуры Псковского района в деревне Ершово.