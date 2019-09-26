Культура

В музее истории города Печоры выступили студенты и преподаватели колледжа искусств

Концерт «Музыкальная осень в Печорах» студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, состоялся 27 сентября в музее истории г. Печоры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, концерт состоялся в рамках открытия абонементного сезона 2019/20 и был посвящен Международному дню музыки.

Слушателям была представлена разнообразная программа из вокальных и инструментальных произведений отечественной и зарубежной музыки.

В концерте принимали участие студенты Светлана Ендальцева, Елена Кутьина, Александр Мокриковский (фортепиано), Валерия Григорьев (гитара), преподаватели Сергей Матвеев (кларнет), Юлия Кононова (аккордеон), Динара Ибрагимова (академический вокал), концертмейстеры Валерия Дунюшкина, Наталья Жданова.

В программе прозвучали: «Венский карнавал» Р. Шумана, «Прелюдия соль минор» С. В. Рахманинова, «Этюд соч. 65 № 3» А. Н. Скрябина, «Бразильский танец» Хорхе Мореля, «Вариации на тему украинской народной песни «Ехал казак за Дунай», «Большой концертный дуэт» К. М. Вебера, «Танго-токката» П. Макконена, песни А. Пахмутовой, Я. Дубравина.

Ведущая программы, музыковед Ирина Сидякова отметила благожелательную атмосферу в зале, теплый прием зрителей, а также напомнила о творческом сотрудничестве колледжа искусств с музеем истории города Печоры, результатом чего стало проведение цикла абонементных концертов «За музыкой – в музей».