Культура

Быстрый мелодичный панк из Санкт-Петербурга услышат псковичи на втором клубном концерте «Доброго рока»

В субботу, 5 октября, в клубе TIR пройдет второй клубный концерт фестиваля «Добрый рок». В программе - три коллектива из Санкт-Петербурга: группы TripFish, «Естественный Отбор» и «Свобода важнее моды».

«Свобода важнее моды» - группа, исполняющая быстрый мелодичный панк рок. Коллектив известен своей непримиримой позицией к мейнстриму, проведением собственных фестивалей и фестивальных туров, объединяющих локальную сцену.

За 13 лет выпустили независимо 10 LP и EP альбомов, множество видео, отыграли несколько сотен шоу в России и ближнем зарубежье.

Начало в 20.00, вход 200/300 рублей. 12+

Прибыль от сбора отборочных концертов, а также от реализации сувенирной продукции направляется семьям детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.