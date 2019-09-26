Культура

Псковский областной колледж искусств получил новые музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура»

В этом году на модернизацию Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова направлено более 42 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе администрации региона.

В преддверии международного Дня музыки в учреждение поступила первая партия новых музыкальных инструментов. Всего по национальному проекту «Культура» колледж искусств получит около 20 наименований: пианино, рояль, гусли, балалайка, барабаны, баритон, кларнет, тромбон и многое другое. На их приобретение будет направлено около 5 млн рублей.

Директор областного колледжа искусств Зинаида Иванова отметила, что основной комплект музыкальных инструментов был сформирован в 1960-70-х годах, и в настоящее время они исчерпали свой ресурс и требовали замены. «Инструменты поступают в рабочем режиме, поставки рассчитаны до 31 октября», - отметила руководитель колледжа. Также закуплено два комплекта звукового оборудования, которое будет установлено в концертных залах двух корпусов учебного учреждения.

Помимо новых музыкальных инструментов в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» колледж получил мебель, магнитно-маркерные доски, оборудование для библиотеки, а также новые учебно-методические пособия. В целом финансирование составило около 10,5 млн рублей.

Кроме того, по решению губернатора Михаила Ведерникова учреждению из регионального бюджета выделено 32 млн рублей. Эти средства будут направлены на замену окон, ремонт спортзала, косметический ремонт помещений. «Работы по замене кровли уже начались. Так получилось, что министерство культуры России и администрация Псковской области в этом году синхронизировали свои усилия и обратили особое внимание на поддержку нашего учебного учреждения. Я очень благодарна за то, что начали решаться наши наиболее насущные вопросы», - заметила Зинаида Иванова.

Напомним, что в этом году новые музыкальные инструменты также получат детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского (Великие Луки), Себежская детская школа искусств и Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского.

На модернизацию материально-технического обеспечения учреждений культуры в этом году направят 16 млн рублей.

Кроме того, музыкальная школа в Великих Луках получила дополнительное финансирование (60 млн рублей) из резервного фонда Правительства РФ на ремонт и улучшение условий обучения детей. Еще около 140 млн рублей федеральных средств на проведение ремонтных работ получила музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Деньги выделены по решению президента России Владимира Путина после обращения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.