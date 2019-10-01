Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сапоги на первые морозы
Дом от А до Я
и снова #Пушкинбал
Инвестклимат - благоприятный
Проверьте дымоход и вентиляцию!
30 лет успеха
Как уменьшить платежи за землю?
Дойная корова или опора?
Как сделать дома тепло
Телефон прямого эфира 56-73-72
Тёмная лошадка кому быть главой?
 
 
 
ещё Культура 01.10.2019 10:122 Издранное с кровью 01.10.2019 13:370 Рокеры, выступавшие на одной сцене с Noise MC и Animal Джаz, приедут в Пскове 01.10.2019 11:160 В Пскове отпраздновали 80-летие Валентина Курбатова 01.10.2019 10:122 Издранное с кровью 30.09.2019 18:310 Псковский областной колледж искусств получил новые музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура» 30.09.2019 14:520 Опубликована программа Пушкинского бала
 
 
 
Самое популярное 29.09.2019 10:276 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 29.09.2019 14:1214 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 29.09.2019 12:362 В России изменился список документов для приема на работу 30.09.2019 19:4612 Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой 30.09.2019 12:3815 В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Рокеры, выступавшие на одной сцене с Noise MC и Animal Джаz, приедут в Пскове

01.10.2019 13:37|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 5 октября, в клубе TIR пройдет второй клубный концерт фестиваля «Добрый рок». В программе - три коллектива из Санкт-Петербурга: группы TripFish, «Естественный Отбор» и «Свобода важнее моды».

«Естественный Отбор» - поп-рок коллектив, который начал активную деятельность в середине 2015 года и зарекомендовал себя с наилучшей стороны в Петербурге, Москве и других городах.

Коллектив регулярно становился гостем различных фестивалей и концертов, каждый раз доказывая, что качественное и интересное исполнение материала является неотъемлемой частью их выступления. Они уже сыграли на одной сцене с Noise MC, Пилот, Animal Джаz, Торба-на-Круче, КняZzz, Крематорий, Ангел НеБес, Площадь Восстания и многими другими.

Начало в 20.00, вход 200/300 рублей. 12+

Прибыль от сбора отборочных концертов, а также от реализации сувенирной продукции направляется семьям детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

Теги: #Добрый рок
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 484 человека
01.10.2019, 13:430 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов 01.10.2019, 13:380 Рост доходов пожилых - важнейшая задача государства 01.10.2019, 13:370 Рокеры, выступавшие на одной сцене с Noise MC и Animal Джаz, приедут в Пскове 01.10.2019, 13:250 Художник, что рисует соль
01.10.2019, 13:070 Началась процедура выборов нового члена в состав Общественной палаты Псковской области четвертого состава 01.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Граховым 01.10.2019, 12:540 ООО «АЛОК»: Новый агроинвестор Псковской области с далеко идущими планами 01.10.2019, 12:490 На базе ИК-4 прошли совместные тактико-специальные учения силовых структур Псковской области
01.10.2019, 12:350 Праздничные встречи для пенсионеров проходят в Псковской области при участии единороссов 01.10.2019, 12:261 Комитет по здравоохранению Псковской области подозревают в сговоре с участником торгов 01.10.2019, 12:190 Псковский филиал Академии ФСИН России участвует во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне 01.10.2019, 12:170 42% россиян работают не по специальности
01.10.2019, 12:070 В Псковской области определили лучших легкоатлетов 01.10.2019, 12:000 Кредит под 8,5% могут получить псковские бизнесмены в рамках программы Минэкономразвития РФ 01.10.2019, 11:590 В Пскове впервые пройдет премия «Бизнес-Успех» 01.10.2019, 11:530 В Псковской области запрещен ввоз 20 тонн белорусской моркови
01.10.2019, 11:440 Ежедневно более 100 человек прививаются в выездном ФАПе в Пскове 01.10.2019, 11:420 Уже месяц в Псковской области реализуется проект «Учись, студент!» 01.10.2019, 11:410 Депутаты предложили полностью запретить платные парковки у соцобъектов 01.10.2019, 11:390 В 2019 году число псковичей, желающих привиться от гриппа, значительно снизилось
01.10.2019, 11:370 На улице Хвойной в Пскове отремонтируют водопровод 01.10.2019, 11:330 Из-за усиления ветра в «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности 01.10.2019, 11:290 Эксперт: Сейчас самое подходящее время для вакцинации от гриппа 01.10.2019, 11:271 Сергей Грахов станет гостем программы «Эхономика»
01.10.2019, 11:270 Закон о цифровых правах вступил в силу в РФ 01.10.2019, 11:250 В Псковской области от гриппа привито более 111 тысяч человек 01.10.2019, 11:190 Великолучанин заплатил 10 тысяч рублей мошенникам за якобы покупку автокресла 01.10.2019, 11:170 Ранний завтрак в городском кафе «Вкус и цвет» для «ранних пташек»
01.10.2019, 11:160 В Пскове отпраздновали 80-летие Валентина Курбатова 01.10.2019, 11:150 ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию 01.10.2019, 11:140 Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин 01.10.2019, 10:520 Житель Дновского района снова осужден за неявку на постановку на учет в полиции после освобождения из тюрьмы
01.10.2019, 10:521 Александр Котов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека 01.10.2019, 10:210 Межрегиональный фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни» прошел в Печорах при поддержке Псково-Печерского монастыря 01.10.2019, 10:200 Великолукского таксиста обокрали при выполнении заказа 01.10.2019, 10:185 Михаил Ведерников: Мы делаем все возможное, чтобы окружить пожилых людей заботой и вниманием
01.10.2019, 10:160 Об усилении ветра предупреждают жителей Псковской области 01.10.2019, 10:122 Издранное с кровью 01.10.2019, 09:560 Росгвардейцы задержали пьяного пушкиногорца на «Фольксвагене» 01.10.2019, 09:530 Псково-Печерский монастырь вошел в десятку самых посещаемых святынь России
01.10.2019, 09:330 Прокуратура: На улице Октябрьской в Дедовичах отсутствуют необходимые дорожные знаки 01.10.2019, 09:080 22 человека эвакуировали при тушении пожара в Пустошке 01.10.2019, 09:045 Россиянам предрекли серьезный рост доходов 01.10.2019, 09:020 Администрация Великих Лук поздравляет с Международным днем пожилых людей
01.10.2019, 08:572 Пешехода сбили на улице Ипподромной в Пскове 01.10.2019, 08:440 Жителей Псковского района приглашают на Единый день приема граждан» участковыми 01.10.2019, 08:390 Запрет на приготовление шашлыков на балконах вступил в силу в России 01.10.2019, 08:370 Божественная литургия прошла в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах). ФОТО
01.10.2019, 08:370 В России начался призыв в армию 01.10.2019, 08:322 На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей 30.09.2019, 22:580 Псковичи вернулись с призовыми местами с межрегионального турнира по тяжелой атлетике 30.09.2019, 22:490 Как вести себя при обнаружении пожара, рассказали жителям Невеля
30.09.2019, 21:380 Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников 30.09.2019, 21:205 Россиян задержали при попытке вывезти чемодан еды из турецкого отеля 30.09.2019, 20:540 Школьники из Нойса приехали в Псков 30.09.2019, 20:320 Житель Гдовского района приговорен к 200 часам обязательных работ за «пьяное» вождение
30.09.2019, 20:140 «Дорблю» с горчицей: Заплесневелую сосиску в тесте продавали в псковском гипермаркете 30.09.2019, 19:560 Диетолог рассказала, как не набрать вес после отказа от сигарет 30.09.2019, 19:4612 Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой 30.09.2019, 19:374 Более 12 млрд рублей планируют потратить на теплые туалеты в школах РФ
30.09.2019, 19:230 Сайты, через которые продавали «липовые» сертификаты о владении русским языком, выявила гдовская прокуратура 30.09.2019, 19:080 Дедовичские дошкольники стали победителями всероссийского конкурса рисунков по безопасности дорожного движения 30.09.2019, 18:542 Стоять до завтрашнего утра - псковичи жалуются на очередь за проездными 30.09.2019, 18:430 Отделение ПФР по Псковской области: Управлять доставкой пенсии можно онлайн
30.09.2019, 18:310 Псковский областной колледж искусств получил новые музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура» 30.09.2019, 18:180 Ликвидировать стихийную свалку в Гдове распорядилась прокуратура 30.09.2019, 18:130 Мошенница из Владимирской области лишила денег великолучанку, пытавшуюся купить материалы для маникюра 30.09.2019, 18:071 Кадастровая палата разъяснила действие закона о запрете размещения хостелов в квартирах
30.09.2019, 17:580 Небольшие дожди прогнозируют завтра в Псковской области 30.09.2019, 17:540 Минфин намерен распродать мелкие алмазы из Госфонда 30.09.2019, 17:510 Россияне раскупили сверхдорогие iPhone 11 Pro 30.09.2019, 17:480 Колодец на улице 23 Июля в Пскове демонтировали перед ремонтом дороги
30.09.2019, 17:470 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина возглавила Псковское региональное отделение Русского географического общества 30.09.2019, 17:440 Единый день приема граждан участковыми уполномоченными полиции пройдет в Псковской области 30.09.2019, 17:380 Металлические ворота похитил злоумышленник у великолукской пенсионерки 30.09.2019, 17:371 В Пскове скончался пенсионер органов ФСБ России Алексей Лисов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.