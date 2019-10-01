Культура

Рокеры, выступавшие на одной сцене с Noise MC и Animal Джаz, приедут в Пскове

В субботу, 5 октября, в клубе TIR пройдет второй клубный концерт фестиваля «Добрый рок». В программе - три коллектива из Санкт-Петербурга: группы TripFish, «Естественный Отбор» и «Свобода важнее моды».

«Естественный Отбор» - поп-рок коллектив, который начал активную деятельность в середине 2015 года и зарекомендовал себя с наилучшей стороны в Петербурге, Москве и других городах.

Коллектив регулярно становился гостем различных фестивалей и концертов, каждый раз доказывая, что качественное и интересное исполнение материала является неотъемлемой частью их выступления. Они уже сыграли на одной сцене с Noise MC, Пилот, Animal Джаz, Торба-на-Круче, КняZzz, Крематорий, Ангел НеБес, Площадь Восстания и многими другими.

Начало в 20.00, вход 200/300 рублей. 12+

Прибыль от сбора отборочных концертов, а также от реализации сувенирной продукции направляется семьям детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.