Культура

Бардовские песни и прожженный блюз сыграют музыканты из Петербурга на сцене «Доброго рока» 5 октября

В субботу, 5 октября, в клубе TIR пройдет второй клубный концерт фестиваля «Добрый рок». В программе - три коллектива из Санкт-Петербурга: группы TripFish, «Естественный Отбор» и «Свобода важнее моды».

Необычайно широкий музыкальный диапазон TripFish, гостей из Санкт-Петербурга, заставит вас смеяться и плакать, услышать за один концерт бардовскую песню и прожженный блюз. Но самое главное - по-настоящему насладиться соединением сильного голоса и рифами хитросплетенной акустической гитары.

О явлении TripFish можно говорить, но лучше прийти и один раз увидеть, чем тысячи раз переслушать запись!

Начало в 20.00, вход - 200/300 рублей. 12+

Прибыль от сбора отборочных концертов, а также от реализации сувенирной продукции направляется семьям детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.