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Культура

В Пскове отпраздновали 80-летие Валентина Курбатова

01.10.2019 11:16|ПсковКомментариев: 0

29 сентября в Пскове состоялся творческий вечер, посвященный 80-летию писателя, публициста, литературного критика Валентина Курбатова. В его адрес поступила правительственная телеграмма от президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОУНБ.

В поздравлении президент отмечает вклад юбиляра в развитие культур страны: «Деятельность, активное участие в реализации востребованных просветительских, образовательных, информационных проектов заслуживают-самого глубокого уважения. Желаю Вам доброго здоровья. бодрости духа и всего наилучшего».

Поздравить юбиляра с днем рождения пришли псковичи и гости города, среди них: первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она вручила Валентину Курбатову приветственный адрес от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

На праздничном вечере присутствовали заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн, руководители и сотрудники учреждений культуры Псковской области, представители литературного сообщества, друзья Валентина Курбатова и читатели.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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