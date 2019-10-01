Культура

Археологическое общество Псковской области приглашает на раскопки в Печоры

Археологическое общество Псковской области продолжает традицию археологии выходного дня и приглашает принять участие в первом серьезном исследовании культурного слоя города Печоры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в археологическом сообществе, дата общего сбора назначена на 5 октября с отправлением в 9:00, от базы Археологического центра на улице Герцена, 1/1.

Форма одежды рабочая, при этом рекомендуется взять с собой перчатки и дождевик, на случай неблагоприятной погоды.

О своем желании интересно провести выходной день вы можете сообщить в официльной группе археологического общества.