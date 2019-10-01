Культура

Выставка произведений художника – архитектора Геннадия Дирко откроется в Пскове

4 октября в 18.00 в выставочном зале Союза художников состоится открытие выставки произведений художника – архитектора Геннадия Дирко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, выставка посвящена 70-летнему юбилею художника.

Геннадий Николаевич Дирко родился 20 июля 1949 года в деревне Краснолуки Витебской области Белорусской ССР.

В 1976 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии Художеств СССР, факультет архитектуры. Работал в управлении архитектуры Псковского горисполкома главным художником города.

Изучил технику и технологию фресковой живописи и создал ряд произведений в технике «Al Fresco». Также он является участником многих архитектурных и дизайнерских проектов.



В 2012 году художник избран Действительным членом Академии Русской словесности и Изящных искусств им. Г. Р. Державина. В 2015 году Геннадию Дирко присвоено ученое звание профессора Академии.

В 2013 году избран член-корреспондентом Петровской Академии наук и искусства.

На выставке художник представит около 70-и работ по живописи и монументальному искусству. Выставка продлится до 5 ноября.