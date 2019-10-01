Культура

В Псковской области несовершеннолетние осужденные сходили в театр и библиотеку

Сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области постоянно проводится работа по развитию у граждан, состоящих на учете, духовных, нравственных и культурных ценностей, большое внимание уделяется профилактике совершения ими повторных преступлений. Одним из способов влияния на осужденных в данных направлениях используется посещение театра и библиотек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в УИИ по г. Пскову, были организованы мероприятия, направленные на их нравственно-эстетическое воспитание. Так, в городской библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева они познакомились с пьесами - юбилярами 2019 года: «Тартюф, или Обманщик» (Жан-Батист Мольер), «Бригадир» (Д.И. Фонвизин), «Вишневый сад» (А.П. Чехов).

Также в рамках профилактического мероприятия несовершеннолетние подучетные посетили Псковский драмтеатр, где посмотрели спектакль по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Такая акция стала возможной благодаря действующему соглашению о сотрудничестве между УИИ УФСИН и театром.

Отметим, в текущем году, который в России объявлен Годом театра, областной драмтеатр в рамках действующего соглашения на безвозмездной основе обеспечивает места в зрительном зале для подучетных УИИ лиц и их законных представителей на спектакли текущего репертуара.