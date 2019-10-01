Культура

«Пушкинские дни» подготовили музейщики «Михайловского» для жителей и гостей Праги

Большая пушкинская программа, подготовленная сотрудниками Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», проходит в этот час в Чешской Республике, в Российском центре науки и культуры в Праге. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, здесь только что открыли уникальную выставку «Русский костюм в миниатюре», созданную музейщиками из псковского Святогорья.

Необычная экспозиция представляет собой коллекцию из 23 миниатюр, выполненных мастерицами из Центра творческих музейных программ в Бугрово. Созданные по образцам традиционных народных кукол, эти объёмные аппликации представляют собой реконструкцию русского костюма — полные комплекты мужской, женской, детской одежды, как повседневной, так и праздничной, предназначенной для разной погоды и разных времён года.

Миниатюра «Зимняя одежда молодого мужчины»

Костюмы выполнены по образцам подлинной крестьянской одежды, представленной в коллекциях разных музеев, прежде всего — собственно «Михайловского» и, кроме того, Российского этнографического и Государственного Русского музеев, Псковского государственного музея-заповедника, Великолукского и Опочецкого краеведческих музеев.

Миниатюра «Праздничная летняя одежда молодой девушки»

В музее напомнили, что впервые эта работа была представлена в Берлине, в рамках фестиваля культуры и искусства «Русские сезоны» весной этого года.

Помимо собственно выставки, с которой жители и гости Праги смогут знакомиться в течение нескольких недель, посетителям пражского Российского центра науки и культуры сегодня предложены «бонусы»: мастер-класс по изготовлению лубочных картинок для детей и взрослых, а также виртуальная экскурсия по Михайловскому, где поэт «…провёл / изгнанником два года незаметных».